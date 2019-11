Nikola Uhlířová Super.cz

Modelka a vítězka soutěže krásy Miss Face 2016 Nikola Uhlířová je už rok a půl bez partnera. A zatím si to užívá. "Jsem bez partnera a vůbec mi to nevadí. Hledám toho pravého. Muži mi hodně píšou, ale mě to moc nebaví. Neodpovídám," řekla Super.cz Nikola na svatebním festivalu v Brně, kde předváděla.