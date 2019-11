Anežka Chudlíková alias Not So Funny Any jde s youtubovými trendy. Super.cz

Anežka Chudlíková, známá jako Not So Funny Any, je jednou z nejznámějších českých beauty youtuberek. Kromě videí o líčení si ale blonďatá kráska v poslední době oblíbila natáčet videa s názvem ASMR, což v českém překladu znamená Autonomní senzorická meridiánová reakce. Jejich hlavním úkolem je navodit divákovi, nebo spíše posluchači, relaxační pocity.

V nahrávkách se využívá speciální mikrofon, do kterého youtuber šeptá a využívá různé zvuky jako například klepání nehtů, šustění papíru, chroupání chipsů, jemné mlaskání a mnoho dalších. Tato technika je ve světě známá několik let. U nás se těší přízni hlavně v poslední době. Někteří specialisté tvrdí, že při ní dochází k mravenčení v oblasti hlavy, horní části těla a podél míchy a způsobuje prý „hlavový orgasmus“.

„Je z toho totální virál. V Česku jsem to úplně neviděla, tak jsem si řekla, že to zkusím udělat. Teď je z toho jedno z nejsledovanějších videí na mém youtube kanálu a lidi to hrozně baví. Někoho to baví a někoho to pobuřuje, buď to miluješ, nebo nenávidíš. Sama jsem tomuhle bizáru propadla,“ říká pobaveně Anežka.

Podpořit Anežku na akci přišel samozřejmě i její přítel rapper AMCO, vlastním jménem Marcus Lazarovski. Bylo velkým překvapením dívat se mu přímo do očí. Je totiž proslulý tím, že ve svých klipech, na všech snímcích a sociálních sítích neukazoval oči, a když, tak pouze zavřené. To je minulostí.

S novou deskou, kterou vydal, se rozhodl svá zelená kukadla přestat skrývat, čímž udělal radost i své partnerce. „Je to nezvyk pro hodně lidí a pro něj to byl ze začátku taky nezvyk, protože jsme točili videoklip a najednou mohl mít otevřený oči. Předtím jsme ho museli navádět jako slepce. Teď je to už konečně dobrý,“ řekla Any s úsměvem na akci, kde představila svou řadu rtěnek.