Selma Blair Profimedia.cz

Je to 13 měsíců, co herečka Selma Blair (47) uveřejnila svou diagnózu. S roztroušenou sklerózou se od té doby potýká statečně a pravidelně fanoušky informuje o svém zdravotním stavu. Po chemoterapiích, které měly pomoci v léčbě, přišla o všechny vlasy. Holá hlava už jí ale opět zarůstá, jak bylo patrné, když nedávno vyrazila do ulic LA.