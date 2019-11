Liam Payne Profimedia.cz

Zpěvák Liam Payne (26) šokoval prohlášením v pořadu Straight Talking with Ant Middleton. Bývalý člen kapely One Direction přiznal problémy s duševním zdravím. Po loňském rozchodu se zpěvačkou Cheryl Cole , se kterou má také syna Beara (2), prožíval těžké období.

„Byly časy, kdy moje osamělost byla neúnosná. A všichni okolo do mě tolik ryli, že mě to několikrát málem zabilo,“ prozradil o svém nejtemnějším období a připustil myšlenky na sebevraždu. „Párkrát mě to napadlo, ale naštěstí mám kolem sebe také skvělé lidi, kteří mě podrželi.“

I přes hojně medializovaný rozchod však o své bývalé mluví pouze v superlativech. „Doufám, že je šťastná, zaslouží si to, je to skvělá matka a tvrdě dře, zaslouží si najít štěstí,“ pěl chválu, a dokonce prozradil důvod rozchodu.

„Oba jsme byli pod obrovským tlakem, často jsme pracovali daleko od sebe, do toho dítě, odcizili jsme se,“ vysvětlil s tím, že se bál, že pro svou rodinu nebude dost dobrý.

Mladý otec také připustil, že když je bez syna, cítí se hodně sám. „Zvenčí se může zdát, že mám všechno, ale tolik věcí mi chybí. Hlavně ta nejdůležitější, a nevím, jak dlouho to ještě bude trvat. Vzdálenost všechno komplikuje,“ doplnil zpěvák, kterého práce od syna často odvádí pryč. ■