Helena Bonham Carter Profimedia.cz

Těžko tedy uvěřit, že o sobě charismatická herečka mohla někdy pochybovat. Pro magazín Town and Country se však rozpovídala o svých hereckých začátcích a o tom, proč nikdy nevěřila, že prorazí v Hollywoodu.

„Pamatuji si, že jsem měla hrozný komplex, nevěřila jsem, že to někdy dotáhnu do Hollywoodu kvůli mým tlustým stehnům. Dneska už je to ale jedno,“ nechala se slyšet hvězda Harryho Pottera.

Poukázala také na to, že když vyrůstala, odcházely herečky do důchodu kolem čtyřicítky, pak už o ně nikdo nejevil zájem. „Prostě vás vyšachovali a nedávali vám žádné zajímavé role. Vždycky to byla jenom nějaká přítelkyně nebo něčí manželka,“ uvedla.

V seriálu nahradí Helena Vanessu Kirby, která Margaret hrála v prvních dvou sériích. Královnu Alžbětu po Claire Foy ztvární oscarová Olivia Colman. Třetí série Koruny startuje na Netflixu 17. listopadu. ■