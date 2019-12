V posteli s jednou modelkou. Honza Bendig a Milan Peroutka se v klipu porvali o žhavou Kristýnu Kubíčkovou

Co tihle spolu mají? Video: JanBendigOfficial

Po spolupráci s kolegyněmi z první Česko Slovenské SuperStar Monikou Bagárovou (25) a Markétou Konvičkovou (25) oslovil Bendig ke společnému projektu tentokrát svého kolegu a moderátora Milana Peroutku (29).

Natáčení klipu k písni V myšlenkách probíhalo v luxusním penthousu na Pankráci a do role žhavé partnerky obou z nich obsadili vnadnou Kristýnu Kubíčkovou, expřítelkyni Vojty Drahokoupila. Ta má v klipu hned několik odvážných scén včetně postelové scény s Bendigem i Peroutkou.

Kristýna se nezdráhala ukázat svoje sexy tělo v miniaturních plavkách nebo ve sprše. „Když mě Honza s Milanem oslovili na hlavní roli v jejich klipu, moc dlouho jsem nepřemýšlela, oba je mám ráda nejen jako osobnosti, ale i pro jejich tvorbu. Natáčení jsem si užila, na place panovala příjemná energie, tak to šlo samo. Nejvíc mě asi pobavila scéna, kde jsem vlastně dvakrát,” prozrazuje s úsměvem Kristýna.

Milan Peroutka k natáčení s Kristýnou za sebe dodává: „Ze songu máme upřímnou radost. Určitě v tom hraje roli i kráska z klipu Kristýna Kubíčková, se kterou se sice od vidění známe už nějakou dobu, ale teprve teď jsme se více poznali. Původně jsem řekl, že odhalím v klipu maximálně ramena, že to ani není můj styl a fanoušci na to nejsou u mě zvyklí, ale musím přiznat, že naše scény s Kristýnou mám ve videu nakonec rád. Upřímně jsem si dal před nimi na kuráž skleničku, ale všichni na place byli hodně profesionální. A Kristýna jakbysmet. A ten byt, ve kterém jsme natáčeli, no to by byl hřích si tam ještě neužít dotočnou," říká Peroutka.

V závěru klipu se spolu kluci o krásnou Kristýnu i poperou. „Natáčení této scény bylo celkem náročné. Od malička mě táta učil box, dokonce i přítel mojí kamarádky Moniky Bagárové Makhmud Muradov mě učil pár chvatů, takže kdybych s Milanem bojoval doopravdy, tak si troufám říct, že by doopravdy dostal na budku." uzavírá Jan Bendig. ■