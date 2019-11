Takto rozjetou ji při moderování zpráv neuvidíte. Mladistvě vypadající Lucie Borhyová se rozvlnila, a strhla tak rekord

Lucie ukázala pevné bříško. Video: BVV

„Mám samozřejmě ohromnou radost, protože jsme překonali rekord, a to bylo naším cílem. Zdařilo se to, což je prostě fantastické, takže bomba, bomba, bomba!” nechala se hned po vystoupení slyšet Lucie, která má také podíl na tom, že se letošní rekord účasti v hromadném tancování vyšplhal na 2223 účastníků.

„Jsem ráda, že přišlo tolik lidí. Vůbec jsem nečekala až takovou účast, i když jsem tajně doufala samozřejmě v to, že ten rekord překonáme. Byla tady úžasná atmosféra. Opravdu se tady všichni úžasně bavili. Do posledního člověka se zapojili do tance a spolupracovali s námi,” říká Lucie, která převzala štafetu po předchozích hvězdách, jako je Leoš Mareš, Jiří Mádl či Simona Krainová. ■