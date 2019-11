Eva Pilarová po operaci ledvin stále není ve formě: Leží a ruší koncerty

Eva Pilarová Herminapress

Zpěvačka Eva Pilarová (80) je měsíc po operaci ledvin a nadále nemůže koncertovat. Oblíbená zpěvačka zatím jen leží a odpočívá. Se zpíváním to ale zatím nevidí vůbec dobře.

„Musím se strašně šetřit, ležím a nesmím nic. Slíbila jsem, že do konce listopadu nebudu dělat vůbec nic. Teď ve čtvrtek jdu na další kontrolu a řeknou mi, jak to vypadá, ale zatím si nemám dělat žádnou naději, že bych pracovala,“ řekla Blesku Pilarová, která už je přeci jen ve věku, kdy by se měla šetřit.

Odpískat musela koncerty Zlatá šedesátá v pražském Rudolfinu i Poctu Václavu Havlovi (✝75), kterou v pátek pořádá Jitka Čvančarová (41).

Populární Pilarka je sice momentálně zdravotně indisponována, ale už teď má velké plány. Příští rok oslaví šedesát let na scéně a samozřejmě chce slavit s fanoušky. Teď se ale musí dát především zdravotně do pořádku. ■