Zpěvák John Legend byl zvolen nejvíc sexy mužem planety: Z reakce jeho manželky půjdete do kolen!

John Legend byl zvolen nejvíc sexy mužem planety. Profimedia.cz

„Nadchlo mě to, ale taky trochu vyděsilo. Je to velká zodpovědnost, protože si každý bude chtít vyzkoušet, jestli jsem opravdu tak sexy,“ dělal si legraci v rozhovoru pro magazín.

Byla to ale jeho manželka, kdo si okamžitě po zveřejnění informace získal internet. O modelce Chrissy Teigen (33) je známo, že se rozhodně nedrží zpátky, co se komentářů na sociálních sítích týče. A nezklamala ani tentokrát.

„Moje tajemství je venku. Splnil se mi sen, šu*ám nejvíc sexy chlapa planety! Jaká čest!“ napsala na Twitter a dočkala se mnoha gratulací.

Legend kráčí ve šlépějích herce Idrise Elby, který byl magazínem zvolen v loňském roce, a zpěváka Blaka Sheltona, který se nejvíc sexy mužem planety stal v roce 2017. Pro držitele cen Emmy, Grammy, Oscara, Tony a nespočtu dalších to možná není až tak důležité ocenění, ale nechal se slyšet, že na něj maminka bude určitě pyšná. A co víc by si vlastně ještě mohl přát? ■