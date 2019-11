Spí v posteli s plyšáky? Veronika Kubařová prozradila, co dělá s hračkami od fanoušků StarDance

Veronika Kubařová s tanečníkem Dominikem Vodičkou Super.cz

„Už jsem jednu várku dala do připraveného pytle. Nora Fridrichová ví, co s nimi udělat, předá je svobodným matkám a dětem a poputují na dobrou věc. Pár jsem si jich nechala, co vím, že jsou od manžela nebo od sestry, nebo nějaké menší. Jinak je posíláme dál,“ řekla herečka s tím, že doma by je mít asi nemohla.

„Už jsme dospělí lidi, ale manžel by mi asi nedovolil si vzít do postele tolik plyšáků,“ svěřila Veronika, která se s Dominikem Vodičkou objevila naposledy na parketu v krásných modrých šatech.

„Tohle je hodně velká invence, dalo by se říct, že většinová od návrhářky Táni Kovaříkové, my jsme věděli, že chceme něco do postýlky, a ty obláčky i ta barva, to byla Táňa, takže to byl všechno její nápad,“ prozradila Kubařová, která má prý každý týden ve StarDance velkou trému.

„Obrovské nervy jsou nejvíc před tancem, je to nesnesitelná nervozita a klepání. Potom, když zůstaneme až do konce, tak převládá to, že budu asi smutná, že budu asi hystericky brečet, to asi nastane, ale nějak si říkám, že už je to nahoře napsaný, jak to má být,“ řekla Veronika, která vedle tančení stále stíhá také hrát.

„Všechno, co šlo, jsem odmítala, jsem v pracovním poměru v Dejvickém divadle a hostuji v divadle Rokoko, takže stále hraji. V týdnu jsem do přenosu hrála třeba čtyřikrát, takže hraji dál představení, ale nic dalšího se tam už nevejde,“ dodala závěrem rozhovoru. ■