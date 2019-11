Malá dvojčata se musí starat o nemocnou mámu, která se svíjí v křečích: Pergnerová zasáhla do smutného příběhu

Nemocná maminka neudrží ve své tíživé situaci slzy. Video: TV Nova

Dříve aktivní, zdravá a energická žena měla manžela, práci, zázemí. Jenže nemoc (v pořadu nespecifikovali, o jakou jde) ji o všechno připravila. Lékaři dávali Katce pouze rok života. Rozvedla se, přišla o práci a musela se přestěhovat.

V nemocnici strávila několik měsíců, ale rozhodla se bojovat a brát léky. To se vyplatilo - částečně se vrátila do práce, a dokonce se jí časem podařilo otěhotnět. Jenže nemoci se nezbavila, po čase se začala znovu výrazně ozývat.

Poslední roky se její zdravotní stav o dost zhoršil, znovu přišla o práci a je odkázaná na invalidní důchod. S každou větší fyzickou námahou je Katka vystavená paralyzujícím křečím, kvůli kterým může upadnout do kómatu. V těchto chvílích jí pomáhají její školou povinná dvojčata. „Když přijdu ze školy a mamka má třeba zimnici, tak na ni dám nějaký deky, a pak jednu deku, která se ohřívá sama,“ říká Katčin syn a jeho sestřička dodává: „My jsme se s bráškou museli naučit dělat pití, starat se o mamku, dávat jí prášky.“

Velkou úlevou by pro rodinu mohl být další dospělý člověk v domácnosti, například Katčina kamarádka Jana, která by se ráda o děti i svou přítelkyni postarala, ale byt je bohužel pro čtyři lidi nevyhovující. Právě z toho důvodu Nova paní Kateřinu zařadila do pořadu Mise nový domov, ve kterém se tým stavařů spolu s moderátorkou Terezou Pergnerovou pokusí vymyslet a zřídit pro nemocnou maminku i její děti lepší životní podmínky.

Na příběh Katky se podívejte ve videoukázce. ■