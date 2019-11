Artur Šípek roste do podoby otce Bořka: Talent ale dle svých slov zdědil spíš po mamince Leoně Machálkové

Nejen Leona Machálková míní, že Artur jako by z oka vypadl svému otci. Super.cz

"Ta poslední výstava byla opravdu symbolická, jmenovala se Bořek Šípek - Out of Limits, a bylo opravdu velice dojemné a symbolické, že během té výstavy se opravdu mimo limity Bořek vzdálil," svěřila nám umělcova bývalá partnerka a matka jeho syna Artura Leona Machálková (52). Ona i Artur ostatně stále žijí v oklopení Šípkova umění.

"Máme toho doma spoustu a šetrně vše opatruju, zejména kousky, které jsou signované. Máme lustry, vázy, což se hodí, protože zpěvačka dostává často květiny. Jíme z jeho nádobí jeho příbory, pijeme z jeho sklenic. On byl velmi talentovaný, práce se mu dařila ve všech směrech, inspiroval se i na cestách, proto máme doma i spoustu toho užitného designu," vypočítala.

To nejdůležitější, co zpěvačce po architektovi zůstalo, je ovšem šestnáctiletý syn Artur, který jako by tátovi z oka vypadl. A prý nejen vizuálně. "Svoje geny opravdu nezapře a má po něm i spoustu vlastností, například klid a trpělivost. A má po něm i černý humor a sarkasmus. Kolikrát si říkám, že už jsem to někdy v životě slyšela," svěřila zpěvačka.

A co na to, že je označován za tátovu kopii, říká sám Artur Šípek, který momentálně studuje jazykové gymnázium? "Sám to nevidím, ale když mi to všichni říkají, tak na tom asi něco bude," krčil mladý muž rameny.

Tatínkův umělecký talent ale podle svých slov nezdědil. "Po mámě mám aspoň nějaký hudební sluch, ale že bych měl výtvarný talent? Ten je tam míň," míní Artur, který si sám ještě není jistý, jakou profesní cestou se vydá. ■