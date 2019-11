Šestiletá dcera Vítové bere útokem maminčin šatník. Má dar na výběr těch nejdražších kabelek

Iveta Vítová má doma parádnici. Super.cz

Donedávna jsme Ivetu Vítovou (36) vídali na večerních party jen výjimečně. Je přece jen maminkou malé holčičky, a tak volný čas trávila nejraději s ní. Dnes už je ale Anetě šest let, a tak mohla držitelka titulu Česká Miss 2009 s klidným svědomím vyrazit na prezentaci nové kolekce, kterou světoznámý návrhář Giambattista Valli vytvořil pro švédský módní řetězec.

„Není to tak, že bych utíkala od malého řvoucího batolete. Já už dneska Anetce vysvětlím, že jdu někam na akci. Navíc jsem šla rovnou z práce, což bylo lepší. Aspoň to tak navazuje. Manžel ji vyzvednul rovnou ze školky a myslím si, že to dneska spolu zvládnou,” říká Iveta, která nechala dceru pod dohledem manžela Jaroslava Víta.

Šestiletá holčička je prý parádivá po mamince. „Je to typická ženská, která je po mně. Cokoli se třpytí, jde po tom. Ze všech mých kabelek si vždycky vybere tu nejdražší, má na to nějaký šestý smysl. Baví ji vysoké podpatky, móda. Je to velká legrace a v tomto jsme kámošky,” usmívá se Iveta Vítová. ■