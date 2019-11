Vážné zranění kolene. Hvězdu Dětí ráje čeká operace a už nyní pajdá o berlích a s ortézou

Petra Peterová Super.cz

"Stará se mě šikovný tým v Motole, čekáme na magnetickou rezonanci, abychom věděli, co tam všechno je. Je tam uvolněné jablko, natažené svaly, meniskus. Uvidíme, co se bude dít. Snad to dobře všechno dopadne a do dubna budu fit," řekla Super.cz zpěvačka na tiskové konferenci muzikálu Děti ráje, který se po pěti letech vrací z Brna do Prahy.

S péčí o dceru jí pomáhá manžel. "Mám naštěstí muže, který pracuje převážně doma. Zvládnout se to proto dá. Neumím si představit, že bych na dceru teď byla sama. Je to hukot, ale zvládnout se to dá. Sportem k trvalé invaliditě. Jsem ráda, že se Děti ráje vrací až v dubnu," dodala Peterová. ■