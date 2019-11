5 tipů jak o Vánocích ušetřit čas i peníze a užít si je naplno

Reklamy nás vyzývají k tomu, abychom se připravili na Vánoce a ve zdraví je přežili. Ale my říkáme: Vychutnejte si nejkrásnější svátky v roce naplno se vším, co k nim patří. Proč jen přežívat? Užijte si Vánoce v klidu, a hlavně podle svých představ.

1. Pište si seznamy

Dárky, stromek, štědrovečerní večeře... Je toho hodně, co dělá z Vánoc opravdu sváteční dny. Polovina úspěchu spočívá v pečlivé organizaci. Pište si seznamy s termíny, kdy máte danou věc vyřídit, koho chcete obdarovat, komu napsat a koho navštívit. Zapojte do organizace celou rodinu. Vytvořte si sdílený dokument, třeba rodinný poznámkový blok, do kterého můžete ukládat seznamy úkolů, recepty a další informace.

2. Využijte vánoční aplikace

Chytré aplikace máme dnes snad na všechno, tak proč ne na Vánoce? Máte pocit, že by měl váš dům či byt zářit o svátcích čistotou? Stáhněte si mobilní aplikaci KonMari, která vám pomůže s úklidem, nebo si přes aplikaci objednejte úklidové služby pro domácnost. S nákupy dárků vám zase pomůže aplikace Tomikup, ve které si můžete vytvořit přehledný seznam přání a sdílet ho s přáteli.

3. Vyřiďte to přes internet

Proč se mačkat v obchodních centrech, když můžete téměř všechno pořídit z tepla vašeho obýváku. Pomocí srovnávače cen najdete zboží za nejvýhodnější cenu, na slevových portálech můžete pořídit dárky za zlomek původní ceny. Někdy je výhodnější nakoupit v zahraničním internetovém obchodě. Při nákupech v Číně nebo v USA musíte počítat se clem a DPH, v rámci EU nic z toho neplatíte. Vždy si ověřte důvěryhodnost obchodu. Podívejte se, jak postupovat v případě, že zboží nebude dodáno nebo ho budete chtít vrátit či reklamovat. A proč nevyřídit přes internet i půjčku na Vánoce? Když si na stránkách společnosti Fair Credit, která vlastní licenci České národní banky a proto je půjčka zcela bezpečná, zadáte částku, kterou si chcete půjčit, kalkulačka vám ukáže, jak vysoké budou vaše splátky a kolik činí navýšení. Pomocí online dotazníků můžete ihned podat žádost o půjčku.

4. Připravte se na Vánoce 2020

Možná vás také rozčilují reklamy, které „straší“ s Vánoci o letních prázdninách. Ale když necháte nákupy na poslední chvíli, nevzpamatujete se ze stresu ani do Velikonoc. Proč nevyužít výhodných nabídek a slev s dostatečným předstihem? Těsně po svátcích navíc výrazně klesnou ceny starého zboží. Skvělá příležitost udělat si zásoby dárků a vánočních dekorací na příští rok!

5. Plňte si sny. Svoje i sny svých bližních

Pravidlo číslo jedna zní: Plňte si své sny, nikoliv představy ostatních o tom, co byste měli dělat. A kdy jindy, když ne o Vánocích? Toužíte po velké obrazovce, na které budete sledovat Popelku? Už se vidíte, jak s rodinou uháníte po sjezdovce na nových lyžích?