Temperamentní zpěvačka rozpohybovala kypré tvary na pódiu: Poprsí se jí dralo ven z titěrného kostýmu

Lizzo Profimedia.cz

Zpěvačka Lizzo čelila v poslední době nařčení z plagiátorství jejího nejúspěšnějšího songu Truth Hurts. To ji ale ani v nejmenším neodradilo od vystupování. V rámci turné Cuz I Love Too koncertovala v Manchesteru a na pódiu to pořádně rozjela. Ostatně tak to má temperamentní diva ve zvyku.