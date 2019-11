Brigitte Nielsen po čase vytáhla pikantní historku z osmdesátých let. Profimedia.cz

The Talk je show, v níž moderátorky a jejich hosté hovoří především o rodičovství, zpovídají celebrity, ale zároveň reagují na aktuální dění. To byl i případ Nielsen, která okomentovala chování popové královny, jak se Madonně přezdívá, kdy nechala fanoušky před čtvrtečním koncertem v Las Vegas víc než hodinu a půl čekat, než se objevila na pódiu. Poté publiku řekla, že musí pochopit, že „královna nikdy nejde pozdě“. „Ale ona není královna,“ smála se Nielsen. A přidala vlastní historku se slavnou zpěvačkou.

Ve vzpomínce se vrátila do roku 1987 a losangeleského klubu. „Neustále mi šlapala na nohy. Byla velmi nezdvořilá. A tak jsem jí vlepila facku,“ vyprávěla. „Pak si pamatuji šest velkých chlapů, jak mě z klubu vynáší,“ svěřila.

„A tohle je nejlepší část: o pár měsíců později v jižní Francii jsem jí tu drzost vrátila, když jsem si užila jednorázový sex se Seanem Pennem,“ připomněla historku, kterou zveřejnila už ve své knize z roku 2011 You Only Get One Life. Ve stejném roce vzpomínala i na románek s Arnoldem Schwarzeneggerem.

Pikantní na tom je, že Penn byl tehdy ženatý právě s Madonnou, rozvedli se v roce 1989. Zda k této příhodě došlo před, nebo až po oficiálním rozvodu se Sylvesterem Stallonem, za kterého byla Nielsen provdaná, už herečka nedodala. ■