Jakou roztomilou přezdívkou Kovyho doma oslovují? Video: Česká televize, Super.cz

„Je to fajn, máme radost. Musím poděkovat hlavně svému fraku, který tomu taky hodně dopomohl,“ prozradil Kovy, který díky pevnému límci kolem krku držel hlavu stále vzpřímenou.

Během přenosu zaznělo, že Kovyho rodina má v oblibě pojmenovávat se různými přezdívkami. On sám doma slyší na přezdívku Králík. „Zní to podobně jako Karlík. Nebylo to tak, že bych hopkal po domácnosti nebo chroupal hodně mrkve. Jde pouze o podobnost se jménem,“ zavtipkoval idol mladých fanoušků.

Humorem hýřil i při otázce, jaký choreografický krok mu zatím po dobu StarDance dělal největší problém. „Vždycky ten krok ráno, když vykračuju z postele, tak to je nejtěžší krok dne a pak už je to jenom lepší,“ řekl lišácky na závěr. ■