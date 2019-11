Takhle Libora Boučka rozhodně neznáme: Poslechněte si, jak s lehkostí vystřihnul hit od Erose Ramazzottiho

Libor Bouček překvapil svým zpěvem.

Známe ho především jako moderátora. Tentokrát se Libor Bouček (38) před televizními kamerami ukázal v cela jiné roli. Přijal pozvání do talk show Marta, kdy se s kapelou Marty Jandové (45) dokonce ujal mikrofonu a divákům zazpíval. A rozhodně to neznělo špatně.

Libor totiž prozradil, že si rád zazpívá, ale především posilněn alkoholem. „Je to zpěv takzvaně dvoupromilový, který přichází ve chvíli, kdy člověk požije alkoholický nápoj, a je to ta hezká fáze,“ popsal své zkušenosti se zpěvem. „Když si dá člověk ty čtyři panáky, tak má pocit, že je fantastickým zpěvákem,“ řekl Bouček, pro kterého si Marta Jandová připravila speciální výzvu.

Navrhla mu ať zapěje i před publikem v sále a Libor se po chvilce přemlouvání do zpěvu opravdu dal. Všem ale vytřel zrak, protože vystřihnul s lehkostí známý hit od zpěváka Erose Ramazzottiho. „Je to moje druhé veřejné zpívání, to první bylo v opeře Brundibár,“ dodal závěrem Libor Bouček. ■