RockOpera Praha natáčí s Viktorem Dykem na stejném hřbitově jako Miloš Forman

RockOpera Praha natáčí na bohnickém „hřbitově bláznů", kde vznikal také slavný film Miloše Formana Amadeus a kde podle lidových legend straší, nový videoklip, jímž podpoří nejnovější hororovou operu Milana Steigerwalda a Pavly Forest Frankenstein.

Ve videu k písni Zrození diváci uvidí Viktora Dyka jako monstrum, Honzu Toužimského jako Viktora Frankensteina a Honzu Tláskala jako studenta Clervala v doprovodu zástupu zombie, ztvárněného Sborem Rockové akademie v čele se zpěvákem Jiřím Bubeníkem. Klip bude mít premiéru při repríze Frankensteina, konané 19. listopadu 2019.

Studenta Clérvala ztvárnil talentovaný objev RockOpery Praha Honza Tláskal

„Mám rád všechny role, které v RockOpeře Praha hraji. Musím ovšem přiznat, že nejbližší mi je Mefistofeles ve Faustovi. Ale co se týče zrození monstra ve Frankensteinovi, vnímám to v rámci reinkarnačního procesu jako zásadní roli v nové fázi svého života. V únoru 2018 jsem se totiž sám vrátil do svého vlastního těla,“ říká Viktor Dyk a připomíná tím vážný úraz, který utrpěl po tom, co 7. února 2018 přepadl ve svém domě přes nízké zábradlí.

Honza Toužimský (Arakain) v hlavní roli doktora Frankensteina je stálicí a tahounem Rockopery Praha

„S ostatními, s nimiž jsme videoklip Zrození točili, včetně štábu, jsme se radovali, že nám vyšlo počasí. Byl to dvakrát po sobě hezký přechod ze soboty na neděli. Takové ty poslední pěkné noci, byť už chladnější. Honza Toužimský a Honza Tláskal už takové štěstí neměli. Při jejich natáčecích dnech je zastihl déšť. Monstrum ale zůstalo suché,“ popisuje s nadsázkou tvorbu videoklipu Dyk.

Ohnivá akrobacie je součástí představení RockOpery Praha. Michaela Hradecká ze Spit Fire Company ztvárňuje roli Smrti.

Video vzniká ve spolupráci s režisérem a scénáristou Nikitou Dovzhenkem, kameramanem a režisérem Stepanem Nakhaevem a výtvarnicí masek a scény Vasilisou Dudko z Firehouse Pictures, stejnými tvůrci, kteří se podíleli i na zahraničními festivaly oceňovaném klipu k písní Pláč z hororové opery Vymítač.

Autorem hudby je zakladatel divadla RockOpera Praha skladatel a klávesista Milan Steigerwald, autorem libreta je zpěvačka Pavla Forest. Ztvárňuje zároveň roli Justýny.

Erich Zann ■