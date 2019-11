Práskne na sebe Jaromír Jágr i svou oblíbenou pozici při sexu? Hokejista plánuje show, ve které půjde s kůží na trh

Jaromír Jágr se rozhodnul uspořádat velkou show. Foto: Instagram J. Jágra

„Na nejoblíbenější pozici v sexu odpovídat nebudu, jinak ale není téma, se kterým bych měl problém. Nejsem svatoušek a lidi si to nemyslí. Neříkám, že jsem perfektní, a ani si to nemyslím. Mám možná víc chyb než ostatní. Život ale není o chybách. Jde o to, abys ho žil tak, jak chceš a nikomu jsi neubližoval. Možná, kdybys žil můj život, tak bys byl nešťastný a já bych zase nebyl šťastný v tom tvém. Neříkám, že se nemám za co stydět, ale jsem to já. Bohužel, bohudík,” sdělil na tiskové konferenci v Občanské plovárně Jaromír Jágr, který slibuje, že na show Noc s legendou nebude dvě a půlhodiny jenom vyprávět o svém životě

„Chci, aby si to lidi užili, takže tam budou moji oblíbení zpěváci, které jsem neměl kvůli své kariéře šanci slyšet zpívat naživo. Budou tam i hosté, se kterými jsem hrál a se kterými jsem během své kariéry soupeřil,” odtajnil Jágr detaily akce, kterou plánuje na desátého června příštího roku ve Foru Karlín.

Můj příběh může být zajímavý a věřím, že může pomoct spoustě lidí, kteří se ocitli ve slepé uličce. I já jsem se v ní totiž během svého života ocitl. Všichni lidi se jednou dostanou do slepé uličky a čekají na nějaký signál, jak jít dál,” vysvětlil na tiskovce hokejista. ■