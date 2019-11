Po delší době vyrazila na podpatcích a v minišatech: Takhle to Kristen Stewart rozjela na filmové premiéře

Kristen Stewart Profimedia.cz

Kristen Stewart (29) není z hereček, které by si libovaly v lodičkách a robách. Podpatky vyloženě nesnáší, a pokud je musí nazout, co nejrychleji je zahodí . Při slavnostní premiéře Charlieho andílků ale udělala výjimku. Oblékla minišaty i lodičky a pro změnu byla za dámu.

Na červeném koberci pózovala po boku kolegyň z filmu Naomi Scott a Elly Balinské. Při pózování se Kristen poměrně uvolnila a neváhala na fotografy vypláznout jazyk. Má ostatně v poslední době hned několik důvodů k radosti. Kromě uvedení nového snímku jí to opět klape i v soukromí.

Stewart už nějakou dobu randí se scenáristkou Dylan Meyer. S tou je spojována od léta, daly se podle všeho dohromady několik měsíců poté, co ukončila dvouletou známost s modelkou Stellou Maxwell. Nedávno dokonce přiznala, že je velmi zamilovaná a nebránila by se do budoucna ani partnerskému svazku. ■