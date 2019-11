Selena Gomez popsala nejhorší období v životě: Po nemoci ledvin musela snášet nadávky a hejty kvůli váze

Selena Gomez Profimedia.cz

V rozhovoru pro Giving Back Generation popsala, že lupus, vysoký krevní tlak a léky způsobují, že jí váha kolísá nahoru a dolů. „Je to každý měsíc jiné, abych byla upřímná. Proto jsem si všimla, když mě kvůli tomu lidé začali napadat. To na mě mělo velký vliv. Hodně jsem si to brala."

I to bylo důvodem, že se po kolapsu v loňském roce odmlčela ze sociálních sítí. Instagram už sice používá, ale nevěnuje mu prý skoro žádnou pozornost. „Jsem mnohem šťastnější, když žiju svůj život v přítomnosti,“ připustila s tím, že na názorech ostatních už jí dnes tolik nesejde.

Zároveň doplnila, že doufá, že mladé dívky budou následovat jejího příkladu. „Vidím tolik krásných, mladých holek s rozdílnými charaktery, jak se trápí tím, že chtějí být jako někdo jiný. Chápu to, taky jsem byla taková,“ přiznala a doplnila, že bez podpory přátel by toto období nepřežila. ■