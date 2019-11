Lexa z Comebacku ovládl taneční parket: Sympaťák Ruml prozradil, jestli si s manželkou troufnou na čtvrté dítě

Matouš Ruml a Natálie Otáhalová ovládli taneční parket. Super.cz

Matouš Ruml (34) si v sobotu za svůj hbitý jive vysloužil od porotců rovnou tři desítky. Takové skóre se v letošní řadě StarDance zatím nikomu nepoštěstilo, a tak byl Matouš v šoku. „Říkal jsem si, že jedna desítka by mohla zaznít, ale jakmile padla ta třetí, tak jsem si říkal, že se mi to jen zdá.“

V rychlejších tancích se cítí jistý v kramflecích. „Byl to jeden ze dvou tanců, ve kterém jsem si nejvíc věřil. Doteď mi byl něčím blíž quickstep, možná proto, že jsme tančili s company a mělo to blíž k muzikálu,“ uvedl.

Herec si je vědom toho, že ho sázkové kanceláře již od začátku soutěže tipují na vítěze. Se svou tanečnicí Natálií Otáhalovou se ale shodují, že to není výhra. „To je úplně hrozná pozice, protože když to neobhájím, tak jim zbortím systém nebo nevím, co se stane,“ zavtipkoval Ruml.

Na přenosy ho chodí podporovat hrdá manželka a dvě starší ratolesti. Zajímalo nás, zda herec, který dříve vtipkoval o velké rodině, nemá v plánu po skončení tanečního drilu zapracovat na dalším potomkovi. „Jsme na třech, jsme moc rádi a u toho taky zůstaneme,“ dodal na závěr otec dvou kluků a holčičky.

V příštím kole čeká tento taneční pár žhavé tango a v týmech si zatančí rock'n'roll. ■