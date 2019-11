Čtení, inspirace a radost vašim blízkým po celý rok s dárkem i pro vás!

Časopis Vlasta četly vaše babičky, teď bude bavit vás. Čím vás překvapí?

Vlasta chce přinášet zajímavá témata všem dospělým ženám. Aby se nebály žít, jak je to baví. A pokud je to nebaví nebo nejsou spokojené, pomáháme jim prošlapat cestu k něčemu novému. Možná nevíte, že Vlasta je na straně žen už od roku 1947, kdy ho založila Milada Horáková. Pravděpodobně si ji pamatujete od své matky nebo babičky. To ale neznamená, že je "babičkovská". Stále si s ní můžete pokecat o módě, luštit křížovky a podtrhávat v televizním programu. Kromě toho tam ale najdete kvalitní rozhovory s ženami, které mají co říct, nikoli celebritami z lesklých titulních stran. Řečeno s naší novou autorkou Vladivojnou La Chia: "Dnešní Vlasta si nechala to nejlepší ze své tradice a protnula to s rozhovory a články, které mají hloubku a přesah a toho já budu ráda součástí." Buďte i vy. Každý týden vás čeká porce témat, která řeší skutečné ženy. No není to skvělá inspirace na vánoční dárek pro vaše milé?