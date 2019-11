Radka Třeštíková tančila s Tomášem Vořechovským. Michaela Feuereislová

Svůj konec v taneční soutěži očekávala a příliš ji nepřekvapil. Radka Třeštíková (38) se ve StarDance protančila až do pátého kola, což byl podle ní velký úspěch, a to i přesto, že kvůli svému chování před kamerou byla mnoha fanouškům trnem v oku.

„Byla to otázka, v jakým pořadí vypadneme my čtyři, co jsme vypadli na začátku, protože jsme se samozřejmě nemohli srovnávat s ostatníma,“ svěřila nyní Radka, která se ještě těšila na tango, které by následovalo v šestém kole. Tam se ale nedostala, i tak v pondělním chatu poděkovala fanouškům za podporu a nezapomněla si při tom rýpnout do poroty soutěže.

Ve StarDance skončila Radka Třeštíková

„Já nejsem optimista a každé to kolo mě překvapilo, ale jak říkám, myslela jsem si od začátku, že to páté kolo bude maximum, a z toho, že jsme se tam dostali, mám velkou radost, a taky si uvědomujeme, že nás tam dostali diváci, protože porota nás většinou zařízla a věděli jsme, že nemůžeme od poroty čekat, že by nás vytáhla ona,“ svěřila Radka, ta dostávala od porotců v každém kole nejmenší počet bodů, což ani někteří diváci nechápali.

Až v posledním díle ale porota upozornila na to, že přestože jsou jejich choreografie líbivé, tanec v nich prostě chybí, a právě na tom by měli zapracovat.

Pro Třeštíkovou už od prvního kola byla hodnocení poroty ovšem demotivující. „Bylo by příjemnější tam stát a nechat se škrábat za ušima a nechat se chválit a myslím si, že je to hodně demotivující, vždycky jsem to trochu záviděla těm ostatním párům,“ svěřila Radka.

„Psychicky jsem se s tím musela každé kolo srovnávat a pokaždé jít zase do toho živáku, že to zase u té poroty nedopadne, cítili jsme, že nás budou zařezávat od začátku do konce,“ řekla spisovatelka, která si za soutěže prý odnáší i další negativní zkušenost.

„Přinesla mi spoustu nových přátelství. Já si obecně už do života lidi nepouštím, i tady v rámci StarDance mě pár lidí, které jsem si k sobě pustila, strašně zklamalo, to si v sobě ale ještě vyřeším,“ řekla Třeštíková s tím, že se soutěžícími si rozuměla, ale třenice vznikaly s lidmi, kteří na soutěži pracují.

„Ve StarDance jsem musela občas komunikovat i s lidmi, které bych si normálně do života nepustila, a odnáším si i několik velkých lidských zklamání, ale snažím se to zpracovat tak, abych v sobě měla jen to hezký,“ dodala hořce spisovatelka. ■