Miroslav Hanuš tančí s Adrianou Maškovou.

„Teď by měla být ta cha-cha, kdy nám opravdu došly ty nastřádané tance a půjde do tuhého,“ svěřil po sobotním přenosu Super.cz herec a režisér. „Už máme ten tanec předpřipravený, musíme ho dodělat a vypilovat, a budeme se muset učit i tanec navíc, na souboj týmů,“ dodala Mirkova tanečnice ze StarDance Adriana Mašková.

„Mám tři zájezdy, takže při tom cestuju po republice, to bude tuhý týden,“ svěřil Hanuš, který vedle toho také špatně spí a nestíhá nabírat tolik potřebnou energii na další tréninky. „Problém je, že já spím špatně, a když mi ty kroky nejdou, tak spím teprve špatně, protože si je pořád opakuju a snažím se rozlousknout, proč mi nešly, a to stejně nikdy v té posteli nerozlousknu,“ svěřil Miroslav a vtipně dodal, že krušné chvíle v noci zažívá i jeho žena.

„Akorát pořád kopu nohama, takže se divím, že se manželka ještě neodstěhovala. Takže by to mohlo mít i katastrofální dopad na naše manželství, kdybych ty kroky fakt nezvládal. Někdy spím třeba 2 nebo 3 hodiny. Je to tvrdý, dal jsem se na to, tak to zkusím vyhrát,“ dodal herec. ■