Dara Rolins je i talentovanou návrhářkou. Proč její modely ale nebudete mít šanci obléknout?

Dalo by se říct, že Dara Rolins (46) má dva šatníky. Ten jeden klasický na běžný den, ten druhý, podstatně odvážnější používá pro svá vystoupení. Na scéně musí totiž popová diva za každou cenu zaujmout nejen hudbou, ale i vzhledem.

„Musím říct, že spoustu věcí nakupuju během cestování. Při výběru ostatních věcí se nechávám inspirovat. Vždycky se sejdu se svou krejčí a celé dopoledne si pouštíme inspirativní videa zpěvaček, listujeme v časopisech a vybíráme. Zrovna včera jsme vybraly čtyři nebo pět zajímavých modelů,” popisuje způsob vzniku svých kostýmů Dara, která přišla okouknout i novou kolekci, kterou navrhl italský návrhář zdomácnělý ve Francii Giambattista Valli pro švédský módní řetězec.

„Celé je to o tom nebát se kombinovat a vyrazit do společnosti v tom, v čem se cítí dobře. O tom to i dneska je,” komentovala svůj outfit hýřící květinovými a zvířecími vzory Dara.

Netoužila zpěvačka někdy po tom vytvořit ryze vlastní módní kolekci? „Samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Zatím to není nic konkrétního, spíš jsou to jen plány. Já spíš navrhuji jen pro sebe a své tanečnice,” říká Dara Rolins. ■