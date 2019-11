Nepříjemné chování zdravotníků: Hvězda Modrého kódu Sandra Nováková popsala své zkušenosti z nemocnice

Sandra Nováková popsala své zkušenosti se zdravotníky. Michaela Feuereislová

„Moje postava doktorky Saši je tak trochu asociál. Nemá ráda lidi a je hodně nepříjemná,“ sdělila nám herečka na křtu kalendáře Nej sestřičky roku. A rovnou se také rozpovídala, že podobné chování bohužel v reálu zažila na vlastní kůži.

„Osobně jsem zažila spoustu takových zdravotníků. Na druhou stranu, pokud nejsou dobře ohodnoceni za práci, dělají přesčasy a mají práce nad hlavu, promítne se to na jejich náladě. Jsou to také jenom lidé. Mám mezi doktory spoustu kamarádů a vím, na co si stěžují. Třeba je hodně zatěžuje úředničina,“ uvedla Nováková, která působí v Modrém kódu od samého začátku natáčení.

„Když jsme začínali, byli jsme v Motole na urgentním příjmu na exkurzi. Zrovna tam měli klid, takže jsme neviděli, jak fungují při plném provozu. O to víc jsme měli čas na teoretickou část. Všechno nám ukázali a předvedli. Například i místnost, kde se sprchují zanedbaní bezdomovci, když potřebují pomoc. To si vůbec člověk nedovede představit, jak je na urgentu těžká práce a co to všechno obnáší,“ dodala závěrem půvabná Sandra. ■