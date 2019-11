Hilaria Baldwin přišla během 7 měsíců o druhé miminko. S fanoušky sdílela stejné video jako s manželem

Hilaria Baldwin podruhé za sebou potratila. Profimedia.cz

„S velkým zármutkem oznamujeme, že jsme dnes zjistili, že naše miminko ve čtvrtém měsíci zemřelo. Zároveň chceme, abyste věděli, že i když teď nejsme v pohodě, tak budeme. (...) Řekla jsem to Carmen a nahrála tohle, abych to poslala Alecovi. Asi je to i způsob, jak to sdílet i s vámi,“ napsala.

Carmen se mámy na videu ptá, kdy miminko přijde. Na to Hilaria odpovídá, že neví, ale že se budou snažit. „Třeba během 15 měsíců,“ říká holčička. „To zní dobře, to není tak dlouho. Děkuju, že jsi řekla, že je ti to líto. Maminka je teď smutná,“ dodala směrem k dceři Baldwin.

Hilaria také uvedla, že se budou snažit, aby se Carmen dočkala malé sestřičky jindy. Zřejmě tedy čekala holčičku. „Jsem teď skutečně zdrcená. Tohle jsem nečekala, když jsem dnes šla na ultrazvuk. Nevím, co víc říct. Pořád jsem v šoku,“ dodala maminka Carmen, Rafaela, Leonarda a Romea a poprosila, aby ji nesledovali paparazzi. „To je vše, oč teď žádám,“dodala.

Zprávu o ztrátě dítěte Baldwin, jak vyplývá z textu, zveřejnila v den, kdy se ji sama dozvěděla. Potrat, který prodělala před sedmi měsíci, sdílela, dá se říct, v přímém přenosu. ■