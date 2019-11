Zuzanu Jandovou vykradli: Z apartmánu zmizely věci za víc než čtvrt milionu

Zuzana Jandová Foto: Instagram Z. Jandové

Zkušeností s lapky se „pochlubila“ na sociální síti, kde sdílela fotku s širokým úsměvem a otázkou: „Tak co myslíte? Byl tenhle úsměv vyfocen před tím, nebo po tom, co jsem se dozvěděla, že mi tady z apartmánu byly odcizeny věci za cca 10 tisíc euro?!“ Co přesně zmizelo, neuvedla, ale ať to bylo cokoli, taková ztráta už hodně zamrzí. Ale jak napsala jedna z modelčiných fanynek - hlavně že je Zuzana v pořádku.

Letos uplynulo jedenáct let, co se Jandová stala českou královnou krásy. Modelingu se věnuje stále, aktuálně ve zmíněné Itálii. V minulosti Zuzana bojovala s psychickými problémy, které vyústily v hospitalizaci na psychiatrii.

O tom, čím si prošla, se modelka později nebála rozepsat. „Když jsem ležela zavřená na 27 za mřížemi a připoutaná řemeny za nohy a ruce k posteli (přestože jsem přesvědčená, že jsem tam neměla co dělat), bylo to strašné. Nepomohly by mi ani milióny na účtu, ani známí všude možně a ani nikdo a nic z té hrůzy. Ten zážitek prostě nic nevymaže. Jestli stále někdo tvrdí, že prachy jsou to nejdůležitější v životě a touto zásadou se drží, je mi ho upřímně a z celého srdce líto a nerozuměla bych si s ním,“ uvedla Jandová. To bylo loni.

Už letos, začátkem roku, svěřila, že se cítí fajn. A že když může, pomáhá ostatním. „Jsem ráda, že se karty obrátily a teď mohu pomoct zase já. Život je neustálý koloběh. Jednou jsi v nouzi ty a potřebuješ pomoc, jednou druhý a ty pomoci můžeš,“ řekla na klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol, kam tehdy dorazila spolu s přáteli malé pacienty obdarovat. ■