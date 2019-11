Můj Instáč, můj zadek, moje pravidla: Patricie Pagáčová se fanouškům ukázala nahá

Patricie Pagáčová Herminapress

Herečka Patricie Pagáčová (30) se rozhodla, že nechce být ženou, celebritou, která se na sociálních sítích bude bát zveřejnit snímky, které by snad mohly u někoho vzbudit negativní reakce. Odmítá dělat si hlavu z hejtrů. Ti se totiž najdou vždycky. A aby svůj názor podpořila, postla fotku, na níž je zvěčněná nahá v jezírku.

Publikování snímku předcházela konzultace s manželem, s maminkou a s několika dalšími blízkými, uvedla Patricie. Na jejím profilu přesto zůstal až napodruhé.

„Všichni mi napsali, že je ta fotka moc hezká, ale ať se asi připravím na blbý kecy... tak jsem si řekla, že se hecnu a dám to tam... po 5 minutách jsem psychicky nevydržela a fotku smazala, protože jsem se bála, že tam bude miliarda komentů ve stylu ‚To nemáte zapotřebí‘, ‚To bych od Vás nečekala‘, ‚teda Patricie‘, atd atd atd... smazala jsem to ještě dřív, než to někdo stihl okomentovat hnusně,“ přiznala herečka.

Situace, že se bála na svém profilu zveřejnit fotku, kterou sama uznala za vhodnou, jí ale přišla natolik absurdní, že snímek postla znovu - s o to větší kuráží. „Odmítám se bát dát si fotku na VLASTNÍ Instagram kvůli tomu, že mě lidi budou hejtit. Takže na to prdím! Můj Instáč, můj zadek, moje pravidla,“ vzkazuje Patricie případným kritikům. Ať už jejího zadku, profilu, nebo pravidel. ■