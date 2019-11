6 slavných osobností, které žijí skromným životem, přestože vydělávají milióny

Tito slavní peníze nerozhazují. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Některé celebrity dávají rády na odiv své jmění. Obklopují se luxusem, kupují si sídla, drahá auta či nejnovější modely od předních světových návrhářů, a zkrátka dávají světu najevo, jak jsou zámožné. Pak jsou ale i tací slavní, kteří jsou sice milionáři, ale byli by rádi, aby to tak zůstalo, a tak si své těžce vydělané peníze raději spoří a vedou překvapivě jednoduchý život. Podívejte se, kteří to jsou.

Jennifer Lawrence

Oscarová herečka Jennifer Lawrence (29) o peníze nouzi rozhodně nemá. Vydělala si už natočením ságy Hunger Games. Její jmění dnes činí něco málo přes 3 miliardy korun, ale přitom poměrně dlouho řídila relativně normální vůz značky Volkswagen Eos. Herečka si nepotrpí ani na luxusní sporťáky, ani na přílišné rozhazování peněz.

Peter Dinklage

Role Tyriona Lannistera ve Hře o trůny mu vynesla nejen řadu ocenění za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli, ale také pořádný balík. Jmění Petera Dinklage činí v přepočtu více než půl miliardy korun, ale na herci byste to nepoznali. Žije s manželkou a dcerou skromným životem v domku v Hudson Valley ve státě New York a o nějakém sídle v Hollywoodu zrovna nesní. Dinklage je prý typ člověka, který by si raději koupil motorovou pilu a naučil se s ní zacházet, než by si pořídil zahradníka.

Kristen Bell

Jako dabérka hlavní postavy v jedné z největších disneyovek Ledové království na tom herečka Kristen Bell finančně není vůbec špatně. Její jmění čítá něco kolem půl miliardy korun, Kristen však šetří, kde se dá. Je velkou milovnicí slevových kupónů, které, jak sama veřejně přiznala, občas kradla ze schránky i sousedům. Jen pro zajímavost, její svatba s hercem Daxem Shepardem vyšla na 3280 Kč.

Sarah Michelle Gellar

A u slevových kupónů ještě chvíli zůstaneme, jejich sběratelkou je totiž i představitelka Buffy, přemožitelky upírů Sarah Michelle Gellar. Její majetek je odhadován na zhruba půl miliardy korun a za jednu epizodu zmiňovaného seriálu svého času vydělávala v přepočtu přes 2 milióny. To ale neznamená, že by se jí chtělo rozhazovat. Gellar svěřila, že s manželem Freddiem Princem Jr. rádi nakupují čerstvé potraviny od farmářů nebo využívají slev či slevových kupónů. Kdo šetří, má holt za tři.

Dave Grohl

Frontman kapely Foo Fighters opravdu není žádný chudák. K penězům přišel už jako bubeník legendární Nirvany a hudba mu vynáší dodnes. Jeho jmění je odhadováno na zhruba 6,5 miliardy korun, i když na zpěvákovi byste to ani náhodou nepoznali. Sám říká, že většinu peněz zkrátka nechává odpočívat na svém bankovním účtu. Jezdí obyčejným rodinným vozem a žije v průměrně velkém domku, o kterém rád říká, že je velký tak akorát. Jedinou výjimkou je jeho nahrávací studio. To si prý nechal zhotovit tak, aby vypadalo jako přesná replika studia Atlantis, kde nahrávala ABBA. Tento sen ho vyšel prý na pěkný balík, ale ničeho nelituje, a s jeho kontem to také nijak nezamávalo.

Tyra Banks

Světově uznávaná modelka Tyra Banks (45) má na kontě přes 2 miliardy korun. Proslula ale také tím, že umí šetřit. Když například potřebovala nové prostory pro svou televizní show Amerika hledá topmodelku, místo aby nějaké draze pořídila, nechala pouze vymalovat své kanceláře. Je také proslulá tím, že krade šampóny a mýdla ve všech hotelech, ve kterých se ubytovává. ■