Bude z něj vedle zpěváka i úspěšný hoteliér? Martin Maxa prozradil, že dokončuje stavbu svého hotelu

Martin Maxa plánuje podnikat v hoteliérství. Herminapress

„Pořád se něco děje. Na můj vkus až příliš mnoho věcí najednou. Mám totiž velice aktivní manažerku, které se těžko odporuje. Takže teď právě vyrábíme videoklipy na speciální DVD, současně točím dvě nová CD, maluji obrazy, abych měl dostatek pláten na samostatnou výstavu, o kterou mne uhánějí galeristé zejména ze zahraničí,“ prozradil Maxa, který se před rokem pustil také do stavby vlastního podniku.

„A zároveň dokončuji stavbu hotýlku a restaurace v Roudnici nad Labem,“ dodal Martin, který by rád svůj hotel zanedlouho otevřel. Vedle toho kývnul na nabídku objevit se před kamerou a zahrát si v Modrém kódu. „Natáčení seriálu Modrý kód probíhá v rychlém tempu, takže jsem se hlavně snažil přizpůsobit a nezdržovat. Štáb i kolegové byli fajn, čili pokud by se měla moje postava v seriálu objevit znovu, určitě bych do toho šel,“ pochlubil se Martin, který už dávno není za toho bouřliváka, kterým před lety byl.

„Propagátorem zdravého životního stylu budu pořád. S tím bouřlivákem je to už trochu horší. Je zkrátka potřeba smířit se s tím, že v mém věku už člověk každou prohýřenou noc dospává další čtyři dny. Faktem navíc je, že aniž bych flámoval, stejně není rána, aby mne něco nebolelo. Ale koneckonců jsem už i oficiálně dědečkem, mám téměř tříletou vnučku, tak k tomu nějaké to loupání v kloubech i patří,“ dodal závěrem Martin Maxa. ■