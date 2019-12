Jak se Kristině podařilo překonat partnerskou krizi? Super.cz

„Máme spolu druhé kolo. Zjistili jsme, že spoustě lidem kolem nás to na druhý pokus vyšlo taky, tak to je fajn,” komentovala aktuální stav moderátorka, která si restart vztahu nemůže vynachválit. „Žijeme spolu všichni tři i s mojí dcerou a je to skvělé,” říká Kloubková, která už nepřemýšlí o tom, co bylo v partnerství špatně a užívá si současné pohody.

Kristině a Václavovi to klape natolik, že spolu začínají i pracovat. „Už jsme spolu i moderovali. Vašek žil dlouhá léta v zahraničí a mluví anglicky, takže můžeme být dvojjazyční,” říká Kristina Kloubková. ■