Partner Kloubkové má jedenáctiletou dceru v Asii. Společné setkání rodiny je zatím v nedohlednu

Toto bude nevlastní dcera Kloubkové. Super.cz

Do vztahu nepřicházeli bezdětní. Kristina Kloubková (42) už má dceru s expartnerem Karlem Moravcem, její partner Václav Kuneš má rovněž holčičku.

Zatímco šestiletá Jasmínka s párem žije ve společné domácnosti, choreografova jedenáctiletá ratolest Aine bydlí tisíce kilometrů daleko. Bývalý tanečník a uznávaný choreograf si dítě pořídil s bývalou partnerkou během svého pobytu v Japonsku. Jeho dcera v zemi vycházejícího slunce žije dodnes. „Japonsko není za rohem. Vašek za ní jezdí, my jsme se ale ještě nepotkaly. Doufám, že to jednou přijde, já se na ni těším,” svěřila se nám Kristina během rozhovoru, který nám poskytla na galavečeru kadeřnické soutěže Aichi.

Sama jsem z rozvedené rodiny a z vlastní zkušenosti vím, že tato setkávání v rodinách nejsou jednoduchá. Jasmína ví, že má poloviční sestru, která žije v Japonsku. Zároveň by chtěla další sestru. Já to nechám otevřené a byla bych ráda, kdybychom se jednou všichni poznali,” říká Kristina, která návštěvu Japonska zatím neplánuje: „Je to hodně daleko. Nehrozí, že bych se sebrala a odcestovala na několik týdnů.” ■