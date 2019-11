Další herec, který se dal na podnikání a zkrachoval! Hvězda dětí ráje si otevřela kavárnu a přišla o milióny

Braňo Polák Super.cz

"Po třech letech jsem se teď vrátil do Prahy. Pochopil jsem, že do kavárenského prostředí podnikatelsky nepatřím. Když chce člověk mít kavárnu, musí tam být furt. Přišel jsem o hodně peněz. Ty jsou v kavárně a ta odchází. Mohl jsem je investovat třeba do bydlení, to se bohužel nestalo," řekl Super.cz Braňo.

"Nedokázal jsem tam stále být, miluju být rozlítaný a nedokážu se věnovat jedné věci. První měsíc jsem byl minus osmdesát tisíc, druhý šedesát. Pak jsem pochopil, že tak to dál nejde. Pořád jsem házel peníze do díry. Z kavárny jsem neviděl ani korunu, vše jsem platil. Jsem rád, že nikomu nic nedlužím, ale takhle to dál nešlo," přiznal s tím, že ho také okrádal personál.

Z Brna se vrátil do Prahy, kde se bude dál věnovat herectví a zpěvu. Nebude muset řešit dojíždění na Děti ráje, které se po pěti letech vrací příští rok v dubnu z Brna do Prahy. "Dva týdny jsem v Praze. Dnes zrovna od kavárny předávám klíče. Dnes to ze mě spadne. Pochopím, že jsem přišel o jednu velkou starost," dodal Polák. ■