S touhle kráskou chodí Sagvan Tofi už více jak dvacet let. Na svatbu ale musí matka jeho dcery zapomenout

Sagvan Tofi (55) žije se svojí přítelkyní Alenou Zdarsovou více jak dvacet let. Mají spolu devítiletou dceru Satine. Svatba ale na pořadu dne není a vypadá to, že ani nebude.

"Svatba je krásná a drahá, ale rozvod je hnusnej a ještě dražší," řekl Super.cz Tofi na tiskové konferenci svého muzikálu Děti ráje, který se příští rok v dubnu po pěti letech vrací z Brna do Prahy.

"Je to první muzikál, který má třetí premiéru a ještě neměl derniéru. Je to nová, lepší, hezčí, větší show, bude to jiné a já se strašně těším. Je bomba se vrátit do Prahy," přiznává Tofi.

Děti ráje slaví deset let, stejný věk oslaví i jeho dcera Satine. "Dcera je dítě ráje. Narodila se, když jsme začínali v Praze. Je jí devět let. Příští rok oslaví desáté narozeniny. Budeme pořádně slavit. Všichni," dodal producent a herec. ■