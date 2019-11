Miroslav Hanuš bojuje s dezorientací. Super.cz

Rychlé otáčky, reflektory svítící do očí. S tímto týden co týden ve StarDance bojuje Miroslav Hanuš (56). Herec prozradil, že má kolikrát na parketu problémy se zorientovat a od dětství trpí kinetózou, která mu tanec také příliš neusnadňuje.

„Já trému nemám, ale já mám kinetózu, to je cestovní nevolnost a zmatek. A se mnou, když někdo otočí, tak se potácím, a když blikají světla, tak mi to dělá hrozný problém. Myslím, že i proto dělám tolik chyb, protože někdy nevím ani to, kde je strana s orchestrem, a Adriana mi musí ukázat, kde to je,“ svěřil se Super.cz Hanuš, který není jediný s těmito problémy.

V loňském roce kinetózu přiznala i herečka Pavla Tomicová, které při rychlých otáčkách bylo značně nevolno. Miroslav Hanuš se ale se svým hendikepem na parketu obstojně rve. „Mám s touto nevolností problém, měl jsem to v dětství, to má hodně lidí. Pak se to všem zlepší a jedno promile národa, tak tomu se to zhorší - a to jedno promile teď stojí před vámi,“ řekl herec, který je nadšený, že i tak ve StarDance postoupil do dalšího kola.

„Když jsme v sále, kde je vidět a kde se orientuju, tak jsem si jistější, ale v té tmě a teď ta technologie, tady je spousta efektových světel, tak mě to někdy úplně zmate,“ svěřil herec, pro kterého bývají nejhorší první tréninky ve studiu. „Ve čtvrtek, když jdeme zkoušet s orchestrem, tak to bývá docela špatné, ale teď už jsem si na to zvykla. Už vím, že jsou to ty začátky, než si zvykne na to prostředí tady,“ prozradila Mirkova tanečnice Adriana Mašková. ■