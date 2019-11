6 sexy póz Radky Třeštíkové a jejího mladého tanečníka. Polibky a něžnosti jim postup ve StarDance nezajistily

Radka Třeštíková a Tomáš Vořechovský Foto: archiv České televize

Evergreenem každého tanečního kola byly spisovatelčiny dotyky a něžnosti s mladým tanečníkem, které, ač to k tanci patří, některým divákům připadaly nevhodné. Třeštíkové nepomohla ani její plamenná obhajoba na Instagramu.

Radka Třeštíková některé diváky dráždila něžnostmi se svým tanečníkem. Tohle jim vzkázala.

Spisovatelka se kolo od kola zlepšovala a na parketu se cítila čím dál jistěji. Ani to ale na postup do dalších kol nestačilo.

„Jak si to uložíš do srdce, tak ti to v něm zůstane. Občas to bolelo na těle a občas taky na duši, ale šla jsem do toho celým srdcem a rozhodla jsem se uložit si do něj z toho všeho, co jsem zažila, jen to hezké. Děkuju vám všem,“ vzkázala na sociální síti Třeštíková, která si tentokrát na Instagramu přečetla téměř samé pochvaly. Jak jí to s Tomášem na parketu slušelo, si připomeňte v galerii. ■