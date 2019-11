Souboj dekoltů přímo na červeném koberci: Slavné sestry Kardashianovy předvedly své přednosti v sexy modelech

Slavné sestry Kardashianovy provokovaly svými dekolty. Profimedia.cz

Khloé (35), Kim (39) a Kourtney (40) doprovodila na akci i matka klanu Kris Jenner. Zatímco Kim vsadila na těsné šaty značky Versace, které obepínaly její pověstné křivky, Khloé ty své zahalila do černé róby s průsvitným vrškem, ve kterém jí prosvítala podprsenka. Nejstarší ze sester Kourtney pak zaujala v pruhovaném kostýmku nadměrné velikosti, pod nímž také vykukovalo spodní prádlo.

Slavné sestry si z večera odnesly cenu za reality show roku. Aktuálně dokončují už 18. sérii show Keeping Up With The Kardashians. Pořad proslavil nejen je, ale i jejich mladší sestry Kylie a Kendall Jenner, které na obrazovkách prakticky vyrostly.

Nejstarší z klanu Kourtney však nedávno ohlásila, že si od života před kamerami hodlá dát na chvíli pohov. „Prostě jsem se rozhodla, že věnuji víc času mateřství, do toho teď hodlám vkládat nejvíc energie,“ prozradila Entertainment Tonight trojnásobná maminka. Kourtney se kromě reklamy věnuje vlastnímu blogu s názvem Poosh. O tom, že by pro změnu ráda vedla normální život mimo světla reflektorů, hovořila navíc už v minulosti. ■