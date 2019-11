Chcete na Vánoce potěšit své blízké? Poradí Vám známá herečka Alice Bendová a mladá youtuberka Adele Brandi

Nechte se inspirovat a vybírejte dárky jako Alice a Adele. Společně se obě setkaly při sestavování vánočního katalogu pro Dárkovna.com a obě přispěly svými nápady do aktuální nabídky tohoto e-shopu, zaměřeného výhradně na dárkové koše a balíčky.

Dárkovým balením v mnoha podobách se e-shop věnuje již šestým rokem. Zákazníci velmi často využívají službu odeslání dárků přímo obdarovanému s ručně psaným textem zlatým perem.

Dárkový koš „Láska nebeská“

FOTO: Dárkovna

Společnost Dárkovna také pravidelně připravuje luxusní koše pro firemní klientelu na různé semináře, meetingy nebo golfové turnaje. Nabízí téměř 100 druhů dárků v cenovém rozpětí od 495,- Kč do 10.444,- Kč.

Dárková kaskáda „Stříbrné Vánoce“

FOTO: Dárkovna

A co o vánočních dárcích říká Alice:

„Když chcete někomu udělat opravdovou radost tím konkrétním dárkem, měli byste mít jistotu, že pod stromečkem nenajde nakonec něco úplně jiného.“

A Adele se přidává:

„Myslím, že když si uděláte chvilku na svoje nejbližší přes rok a věnujete jim svůj čas, je to prostě vidět a oni to ocení.“

Jedním z favoritů Alice je „Francouzský dárkový box“, protože miluje cestování a mezinárodní laskominy.

Dárkový koš „Francouzský dárkový box“

FOTO: Dárkovna

Adele by při vybírání dárků dala přednost hlavně českým výrobkům. Jako například „Česká bašta“:

Dárkový koš „Česká bašta“

FOTO: Dárkovna

Dobrou chuť a pohodové Vánoce vám přejí Alice Bendová a Adele Brandi! ■