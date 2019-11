Rebelka Pink vyvedla krásnou rodinku na udílení cen: Dojala svou motivační řečí, na červeném koberci ji ale dcera (8) zastínila

Pink vyvedla manžela i děti. Profimedia.cz

Zpěvačka Pink (40) vyrazila na udílení cen People's Choice Awards 2019 s celou rodinou. Slavná rebelka byla fanoušky zvolena „šampionkou“, odnesla si cenu s názvem The People's Champion za filantropickou činnost a přítomné dojala svým děkovným projevem.

Na červený koberec ji doprovodil manžel Carey Hart i dcera Willow (8) a syn Jameson (2). Willow vyrazila v barevném outfitu s jednorožcem, který byl prý inspirovaný labutím modelem zpěvačky Björk na Oscarech v roce 2001.

Pink podporuje charitativní projekty spojené s plánovaným rodičovstvím, lidskými právy, autismem a další. Byla to ale její motivační řeč, kterou si všechny získala. „Nezajímá mě, jakou politickou stranu volíte, zajímají mě vaše děti. Zajímá mě slušnost, lidskost a laskavost. Laskavost je v dnešní době vnímána jako rebelie,“ poukázala zpěvačka, která je známá tím, že si například hejty a šikanu na sociálních sítích nenechává líbit.

„Je spousta lidí, kteří nemají to, co vy. Tak jim pomozte to získat. Svět potřebuje naši pomoc. Když budete pomáhat, budete se cítit lepší a silnější. Přestaňte se hádat. Obklopte se přáteli a ku*va změňte svět,“ uzavřela. ■