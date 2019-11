Těhotná Lucie Šafářová promluvila o tom, jak se těší na narození holčičky. A co na to Plekanec?

Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec Foto: Instagram L. Šafářové

„Nebojím se, těším se, hlavně, aby bylo zdravé,“ řekl Top Staru Plekanec, jehož partnerka je ráda, že bude mít holčičku. „Jak Tomáš říká, hlavně ať je to zdravé. Pro mě je to první dítě, takže mi to bylo jedno, ale jsem šťastná za holčičku,“ dodala Šafářová, jež má velkou výhodu, že je Tomáš už zkušeným tatínkem. S Lucií Vondráčkovou (39) má syny Adama (4) a Matyáše (7).

„Už ty zkušenosti má, tak do určitých věcí kecá,“ vtipkovala bývalá úspěšná tenistka. Na svého milého se může spolehnout, protože jí s miminkem bude ochotně pomáhat. „Je to krásnej pocit, když je to mimčo malý a člověk může pomoct, a pro mě je to samozřejmost,“ má jasno Plekanec.

A na co se Šafářová nejvíc těší? „Tak samozřejmě, až ji poprvé uvidím a na to období, co přijde. Myslím, že mateřství je nejkrásnější období, nebo doufám, že bude,“ dodala nastávající maminka. Jméno pro holčičku si ale zamilovaný pár zatím nechává pro sebe. ■