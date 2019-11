Lucie Vondráčková ve filmu The Perfect Kiss Foto: The Perfect Kiss

Romantický kanadský film The Perfect Kiss s Lucií Vondráčkovou (39) v hlavní roli se poprvé představil televizním divákům. V neděli snímek odvysílala Prima a Lucie Vondráčková se fanouškům hned chlubila.

„Perfect Kiss, nějak se začít musí, tak se začalo,“ napsala zpěvačka a herečka v jednom na sociální síti. Fanoušci ale byli z Lucčina filmu mírně řečeno rozpačití. „Hodně nepovedený film,“ nebral si servítky jeden z nich.

Další opatrně zkritizovali film s tím, že Vondráčková samozřejmě byla to nejlepší, co na obrazovce viděli. „Lucka je bezva, ale ten film je otřes,“ okomentoval filmový počin své oblíbené zpěvačky její fanoušek. „Hned jsem to přepla,“ nevydržela naopak u obrazovek jiná z divaček.

Ukázka z filmu The Perfect Kiss

„To se opravdu nepovedlo, takovou natočenou kravinu už jsem dlouho neviděla. Škoda, že jste do něčeho takového šla, dala jsem tomu deset minut. Přišlo mi to jak španělská telenovela, taky taková kravina. Příště nenatáčejte v Kanadě, ale u nás,“ radila Vondráčkové fanynka.

„Tak to mě, milá Lucko, moc zklamalo, ale vás mám ráda,“ byl poněkud shovívavější další z komentářů. Ostatně i filmoví kritici se v době, kdy snímek běžel v kinech, shodli na tom, že Vondráčková patřila k tomu lepšímu, co snímek nabídl. Jako celek ale kanadská komedie patří mezi propadáky. Na Česko-Slovenské filmové databázi má hrozivých 10 procent a je 31. nejhorším hodnoceným filmem. ■