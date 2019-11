Ještě si troufne na molo: Bývalá královna krásy Silvia Lakatošová (46) předváděla s o generaci mladšími modelkami

Silvia Lakatošová se ukázala na módním mole. Super.cz

"Ten věkový rozdíl byl opravdu dost velký. Přehlídky už opravdu běžně nechodím, ale tohle pro mě byla čest, protože Beatu Rajskou znám už několik desítek let. Ale když mi zavolala a oslovila mě, jestli bych nepředváděla, trochu jsem zaváhala, jestli se to ještě hodí. Ale pro Beatu jsem ještě nepředváděla a ty modely byly krásné. Jsem ráda, že jsem se toho dožila," řekla nám Silvia, kterou letos čeká ještě jedna přehlídka v Popradu, kde bude předvádět v rámci charity pro slovenskou návrhářku Janku Pištejovou.

To, že se musí předvést na mole, je také motivací k tomu, aby si stále udržovala parádní figuru. "Starám se o sebe už několik desítek let. Podle mě je to povinnost ženy, aby dělala svět krásnější. A budu se až do konce života snažit, aby to byla pravda," uzavřela Lakatošová. ■