Krásná dcera Ivy Kubelkové Natálie dostává na přehlídkách čím dál odvážnější šaty. Takhle reagovala na ty poslední

Natálie Jirásková v šatech Beaty Rajské Super.cz

"Jak to říct... Na svůj věk jsem v tomhle smyslu obdařená a většina ostatních modelek není. Takže Beata potřebovala nějakou výplň do těch šatů," krčila slečna rameny. "Je to takový svět a nemůžu si vybírat, do čeho mě navlečou. Je to jen o těch návrhářích, kteří o mém věku moc dobře vědí," míní Natálka, která teprve letos oslavila patnácté narozeniny.

Pokud jde o modeling, je pro Natálku hlavně koníčkem, na prvním místě je škola, protože v tomto školním roce ji čekají přijímačky na střední školu. A překvapila, že chce pláchnout z Litoměřic, kde s rodinou žije. "Jako první volbu mám gymnázium v Praze, to je můj sen. Ještě tedy musím vyplnit alternativu na druhou školu. Ale dojížděla bych, doma bych bydlela pořád," ujistila nás Natálka. ■