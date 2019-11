To je zase divočina: Zpěvačka Sharlota se předvedla v čarodějnicky rudé hřívě. Doplnila ji zelenými drápy

Raperka Sharlota zvolila čarodějnický look. Super.cz

Není to tak dlouho, co raperka Sharlota (23) tvrdila, že se ve svém excentrickém looku trochu umírnila a sází více na přirozenost . Skoro se nám tomu chtělo věřit, ovšem jen do chvíle, kdy jsme ji potkali mezi hosty na představování nových finalistek soutěže krásy Miss Czech Republic.

To už to totiž byla zase stará dobrá Sharlota. Vyrazila v rudé paruce, jejíž hříva jí sahala až do pasu. A k té se přece moc pěkně hodí zeleně nalakované drápy. Pardon, ultra dlouhé gelové nehty.

"Lidé, co mě znají, vědí, že pořád s něčím experimentuji. A tuhle barvu jsem už dlouho neměla. Ta červená je taková čarodějnická," smála se Sharlota, která nás ujistila, že i s tak dlouhými nehty zvládá běžné denní činnosti.

Tedy až na vaření. To od ní prý naštěstí partner nevyžaduje. "Dlouhé gelové nehty nosím už deset let, protože svoje vlastní mám nekvalitní a lámou se mi. Takže už jsem si na ně zvykla. A pokud jde o jídlo, partner na to zase tak vysazený není, a když už máme na něco chuť, radši si zajdeme do restaurace, než abych se dvě hodiny trápila v kuchyni a pak to třeba stejně nebylo dobré," míní zpěvačka. ■