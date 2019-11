10 kočiček, které budou bojovat o titul Miss Czech Republic: Makarenko představila finalistky soutěže krásy

Taťána Makarenko představila finalistky své soutěže krásy. Super.cz

A zase vedou tmavovlásky. Ředitelka soutěže krásy Miss Czech Republic představila 10 finalistek, které se utkají o korunku pro nejkrásnější Češku. Výběr to prý nebyl jednoduchý, i když na první pohled se nám zdálo, že Taťána Makarenko (30) hledá tak trochu svoje kopie. Většina dívek jsou brunetky.

"Vybírali jsme z celkem sedmdesáti semifinalistek celé dva dny a doufám, že se nám to povedlo. Je pravda, že blondýnky jsou jenom dvě, ale zase máme ve finálové desítce i zrzky. Nicméně i na světě je brunetek víc, takže to nějak logicky vyšlo. Ale i tak si myslím, že to máme pestré," mínila Táňa.

"Hlavní je, že dívky jsou krásné a vysoké, což je pro modeling důležité. Také mají velmi dobrou angličtinu, to je zase předpokladem pro světové soutěže, na které je vysíláme. A všechny mají s úspěchem za sebou i vědomostní test," klade na finalistky vysoké nároky Makarenko, která sama vynesla na představení svojí top desítky model od návrhářky Blanky Matragi, v jejíchž modelech se budou na oficiální snímky fotit i finalistky. ■