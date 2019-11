Ilustrační foto Profimedia.cz

Někteří muži mají takový neblahý zlozvyk, mít v puse žvýkačku za každé situace, a možná jim to ani nepřijde trapné. Tenhle ženich by se určitě časem proklínal za to, že během slibů na svatbě žvýkal a má to natočené na videu.